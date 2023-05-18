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    • Лига Европы. «Рома» стала первым финалистом, обыграв «Байер» по сумме двух встреч

    Лига Европы. «Рома» стала первым финалистом, обыграв «Байер» по сумме двух встреч

    «Рома» на выезде сыграла вничью с «Байером» в ответном полуфинале Лиги Европы.

    Итоговый счет матча – 0:0. По сумме двух встреч – 1:0 в пользу римлян.

    «Рома» поборется за трофей с «Севильей» или «Ювентусом».

    Команда Жозе Моуринью может выиграть еврокубок во втором сезоне подряд – год назад они победили в Лиге конференций.

    Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

    Байер (Германия) – Рома (Италия) – 0:0

    Первый матч – 0:1.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.05.2023 23:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 час назад

      афигеть, куда на бомбардире все люди делись?

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      Рейтинг: +1587

      zarsm 1 час назад

      Желаю роме проиграть финал, с такой убогой игрой.

      0
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      Рейтинг: +7077

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Мне нравится. С приходом Жозе болельщики Ромы получают радость от игры, результатов, обстановка внутри команды отличная , после этой встречи все обнимались, Рома растет как команда. Пусть не играет в дыр-дыр 4-4 , но сыгранность повышается и финал еврокубка это не просто так. С победой!

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