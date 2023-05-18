Лига Европы. «Рома» стала первым финалистом, обыграв «Байер» по сумме двух встреч

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Байером» в ответном полуфинале Лиги Европы.

Итоговый счет матча – 0:0. По сумме двух встреч – 1:0 в пользу римлян.

«Рома» поборется за трофей с «Севильей» или «Ювентусом».

Команда Жозе Моуринью может выиграть еврокубок во втором сезоне подряд – год назад они победили в Лиге конференций.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Байер (Германия) – Рома (Италия) – 0:0

Первый матч – 0:1.

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