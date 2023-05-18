«Пусть проигравший «Реал» плачет!»: Губерниев – о полуфинале Лиги чемпионов

Этому не до каментатору надо сначало изучить истории реала и посмотреть сколько раз реал выигрывал этот кубок...
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от ответного полуфинала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом».
- Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.
- В Мадриде команды сыграли вничью 1:1.
- В финале «Сити» встретится с «Интером».
«Футбольная мощь сегодня победила красивую футбольную вывеску!!! Пусть проигравший («Реал») плачет!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.