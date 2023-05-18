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    • «Пусть проигравший «Реал» плачет!»: Губерниев – о полуфинале Лиги чемпионов

    «Пусть проигравший «Реал» плачет!»: Губерниев – о полуфинале Лиги чемпионов

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от ответного полуфинала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    • Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.
    • В Мадриде команды сыграли вничью 1:1.
    • В финале «Сити» встретится с «Интером».

    «Футбольная мощь сегодня победила красивую футбольную вывеску!!! Пусть проигравший («Реал») плачет!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      oarstxo 1 час назад

      Этому не до каментатору надо сначало изучить истории реала и посмотреть сколько раз реал выигрывал этот кубок...

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      Рейтинг: +12521

      DeStar 1 час назад

      типа пусть плачет каждый выбывший, или только реал?)

      0
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      Рейтинг: +17519

      Garrincha58 2 часа назад

      сам не заплачь в футболе то хоть что-нибудь понимаешь?

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