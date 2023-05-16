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    • Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов

    Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов

    Агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся трансфере Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».

    – В списке рядом с Яя Туре мог быть Андрей Аршавин. Почему в 2009 году не получилось организовать его переход в «Барселону»?

    – «Зенит» не захотел отдавать. Хотя я со всеми свeл, вeл общение со всеми сторонами. «Барса» готова была платить 15 миллионов евро, «Зенит» попросил Месси за 20 миллионов.

    – Вы хорошо знакомы с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Как он отреагировал на это предложение?

    – Ему понравилась реакция. «Зенит» ответил с юмором, классно.

    «Барселона» могла увеличить предложение, когда «Зенит» отказался от 15 миллионов?

    – Нет, они изначально говорили, что это максимум, больше они не закладывали на него.

    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
    • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
    • Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29492

      JTherry 6 минут назад

      "Зенит попросил Месси за 20 миллионов..."
      ...гы-гы-гы ответили в Барселоне...))))))

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      Рейтинг: +4761

      fakeid 1 час назад

      помню, барса на своём сайте запустила голосование, какого игрока нужно купить. и 5 кандидатов. аршавин в том опросе набрал где-то 90%, после чего барсе ничего не оставалось, как предложить зениту продать его, но предложили мало, всего 15, на что зенит сказал ок, но тогда отдайте нам месси за 20.

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