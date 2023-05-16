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  • Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов

Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов

16 мая 2023, 12:29
1

Агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся трансфере Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».

– В списке рядом с Яя Туре мог быть Андрей Аршавин. Почему в 2009 году не получилось организовать его переход в «Барселону»?

– «Зенит» не захотел отдавать. Хотя я со всеми свeл, вeл общение со всеми сторонами. «Барса» готова была платить 15 миллионов евро, «Зенит» попросил Месси за 20 миллионов.

– Вы хорошо знакомы с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Как он отреагировал на это предложение?

– Ему понравилась реакция. «Зенит» ответил с юмором, классно.

«Барселона» могла увеличить предложение, когда «Зенит» отказался от 15 миллионов?

– Нет, они изначально говорили, что это максимум, больше они не закладывали на него.

  • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
  • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
  • Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Аршавин Андрей Месси Лионель Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
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JTherry
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"Зенит попросил Месси за 20 миллионов..." ...гы-гы-гы ответили в Барселоне...))))))
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