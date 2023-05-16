Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов

Агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся трансфере Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».

– В списке рядом с Яя Туре мог быть Андрей Аршавин. Почему в 2009 году не получилось организовать его переход в «Барселону»?

– «Зенит» не захотел отдавать. Хотя я со всеми свeл, вeл общение со всеми сторонами. «Барса» готова была платить 15 миллионов евро, «Зенит» попросил Месси за 20 миллионов.

– Вы хорошо знакомы с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Как он отреагировал на это предложение?

– Ему понравилась реакция. «Зенит» ответил с юмором, классно.

– «Барселона» могла увеличить предложение, когда «Зенит» отказался от 15 миллионов?

– Нет, они изначально говорили, что это максимум, больше они не закладывали на него.

Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.

В Европе игрок выступал за «Арсенал».

Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!