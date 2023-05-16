Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев вспомнил, что игроки «Зенита» кричали после 4:0 с «Баварией»

Малафеев вспомнил, что игроки «Зенита» кричали после 4:0 с «Баварией»

16 мая 2023, 08:55
1

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своих эмоциях после победы над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

– Как повели себя соперники после финального свистка?

– Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.

– Что творилось в раздевалке после игры?

– Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И все в таком роде.

При этом все понимали: сыграй мы с «Баварией» еще раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость.

Еще по теме:
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно» 1
Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!» 15
Губерниев двумя словами описал Малафеева, которого 15 лет назад назвал говном 5
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Бавария Малафеев Вячеслав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mariner
1684251274
Ну не стоит и недооценивать тот Зенит. Очевидно, что в серии из 10 матчей Бавария бы вышла победителем. Но уж точно не в сухую. Совсем не в сухую.
Ответить
Главные новости
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
1
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Все новости
Все новости
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
22:17
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
1
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
Лещенко прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
21:15
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
4
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
2
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
2
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
9
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+