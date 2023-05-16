Малафеев вспомнил, что игроки «Зенита» кричали после 4:0 с «Баварией»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своих эмоциях после победы над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

– Как повели себя соперники после финального свистка?

– Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.

– Что творилось в раздевалке после игры?

– Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И все в таком роде.

При этом все понимали: сыграй мы с «Баварией» еще раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость.