Талалаев ответил Семенову: защитник «Ахмата» заявил о желании отправить тренера «Химок» в Первую лигу

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на слова Андрея Семенова в свой адрес.

Ранее защитник «Ахмата» заявил: «Отправить Талалаева в Первую лигу – принципиальный момент для нас».

«Почему Семенов говорит от лица всего «Ахмата»? Когда я оттуда уезжал, ко мне не подошли четыре человека, один из них – Семенов.

Сейчас я постоянно общаюсь с футболистами, руководителями грозненцев, более того, я советуюсь по принятию решений.

Не горю желанием встречаться с Семеновым. Есть говнистые футболисты. А что, Дзюба не такой? Он на говне может обыграть один.

Очень рад, что Семенов не будет играть. Он хороший футболист, но он стал медленнее и мы бы это использовали, сместили бы игрока именно под него», – сказал Талалаев.