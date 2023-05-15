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    • Талалаев ответил Семенову: защитник «Ахмата» заявил о желании отправить тренера «Химок» в Первую лигу

    Талалаев ответил Семенову: защитник «Ахмата» заявил о желании отправить тренера «Химок» в Первую лигу

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на слова Андрея Семенова в свой адрес.

    Ранее защитник «Ахмата» заявил: «Отправить Талалаева в Первую лигу – принципиальный момент для нас».

    «Почему Семенов говорит от лица всего «Ахмата»? Когда я оттуда уезжал, ко мне не подошли четыре человека, один из них – Семенов.

    Сейчас я постоянно общаюсь с футболистами, руководителями грозненцев, более того, я советуюсь по принятию решений.

    Не горю желанием встречаться с Семеновым. Есть говнистые футболисты. А что, Дзюба не такой? Он на говне может обыграть один.

    Очень рад, что Семенов не будет играть. Он хороший футболист, но он стал медленнее и мы бы это использовали, сместили бы игрока именно под него», – сказал Талалаев.

    • «Ахмат» примет «Химки» 20 мая в 19:00 мск.
    • Химчане на 5 очков отстают от зоны стыков за 3 тура до конца чемпионата.
    • Талалаев тренировал «Ахмат» до сентября 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.05.2023 22:44
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