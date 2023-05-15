«Нант» оштрафует игрока, который отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

«Нант» накажет нападающего Мостафу Мохамеда, который отказался надевать радужную футболку на матч 35-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (0:0) и не попал в заявку на игру.
По информации Ouest-France, «Нант» оштрафует футболиста сборной Египта и не будет применять к нему спортивные санкции.
Мостафа решил не надевать радужную футболку в последний момент, так как чувствовал «угрызение совести».
- В Лиге 1 и Лиге 2 на выходных проходила всеобщая акция.
- Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
Источник: Ouest-France