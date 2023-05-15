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  • «Нант» оштрафует игрока, который отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

«Нант» оштрафует игрока, который отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

15 мая 2023, 18:50
8

«Нант» накажет нападающего Мостафу Мохамеда, который отказался надевать радужную футболку на матч 35-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (0:0) и не попал в заявку на игру.

По информации Ouest-France, «Нант» оштрафует футболиста сборной Египта и не будет применять к нему спортивные санкции.

Мостафа решил не надевать радужную футболку в последний момент, так как чувствовал «угрызение совести».

  • В Лиге 1 и Лиге 2 на выходных проходила всеобщая акция.
  • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».

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Источник: Ouest-France
Франция. Лига 1 Нант Тулуза Мохамед Мостафа
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1684165890
Гейпропа во всей красе)
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mihail200606
1684165901
Вот вам и новая инквизиция...
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semm
1684166920
что су.ки творят: сначала боты нег.рам целовать заставляли - дошли до открытой пи.дар.сни! Ну ё.п.те как жить то там?
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