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    • «Нант» оштрафует игрока, который отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

    «Нант» оштрафует игрока, который отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

    «Нант» накажет нападающего Мостафу Мохамеда, который отказался надевать радужную футболку на матч 35-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (0:0) и не попал в заявку на игру.

    По информации Ouest-France, «Нант» оштрафует футболиста сборной Египта и не будет применять к нему спортивные санкции.

    Мостафа решил не надевать радужную футболку в последний момент, так как чувствовал «угрызение совести».

    • В Лиге 1 и Лиге 2 на выходных проходила всеобщая акция.
    • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».

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    Источник: Ouest-France

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7808

      mihail200606 11 минут назад

      Вот вам и новая инквизиция...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13638

      R_a_i_n 12 минут назад

      Гейпропа во всей красе)

      1
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