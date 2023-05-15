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    • Директор «Эспаньола» сделал заявление об инциденте с фанатами и игроками «Барселоны»

    Директор «Эспаньола» сделал заявление об инциденте с фанатами и игроками «Барселоны»

    В «Эспаньоле» отреагировали на поведение болельщиков после поражения от «Барселоны» (2:4) в 34-м туре Примеры.

    • «Барса» благодаря победе досрочно стала чемпионом Испании.
    • Фанаты «Эспаньола» прогнали с поля игроков команды-соперника, которые праздновали чемпионство.
    • Полиции пришлось выстраивать «живой щит», чтобы болельщики не попали в раздевалку «Барселоны».

    «Мы хотим извиниться за произошедшее перед миром футбола. Выскочившие на поле болельщики не соответствуют стандартам «Эспаньола». Они далеки от них.

    Такие фанаты не имеют отношения к нашему клубу. Мы сделаем все возможное, чтобы искоренить подобные ситуации. Это просто не может происходить на нашем стадионе», – сказал генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе.

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    Источник: Mundo Deportivo

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