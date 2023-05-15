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    • Хави прокомментировал нападение фанатов «Эспаньола» на игроков «Барселоны»

    Хави прокомментировал нападение фанатов «Эспаньола» на игроков «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на нападение фанатов «Эспаньола» на игроков «Барселоны» после матча 34-го тура Примеры.

    • «Барселона» победила «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании.
    • После матча фанаты «Эспаньола» прогнали с поля игроков «Барсы», которые праздновали чемпионство.

    «Мы выиграли Примеру в дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, так что нельзя проявлять неуважение.

    Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сейчас сделать, это поскорее уйти с поля», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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