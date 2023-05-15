Хави прокомментировал нападение фанатов «Эспаньола» на игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на нападение фанатов «Эспаньола» на игроков «Барселоны» после матча 34-го тура Примеры.

«Барселона» победила «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании.

После матча фанаты «Эспаньола» прогнали с поля игроков «Барсы», которые праздновали чемпионство.

«Мы выиграли Примеру в дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, так что нельзя проявлять неуважение.

Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сейчас сделать, это поскорее уйти с поля», – сказал Хави.