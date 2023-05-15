Фанаты «Эспаньола» пытались прорваться в раздевалку «Барселоны»: полиция выстроила «живой щит»

«Барселона» победила «Эспаньол» (4:2) в гостях в матче 34-го тура Примеры и досрочно стала чемпионом Испании.

После финального свистка фанаты «Эспаньола» прогнали с поля игроков «Барселоны», которые праздновали чемпионство.

Разъяренные фанаты погнались за футболистами в раздевалку, но получили отпор полиции. Стражи порядка выстроились в «живой щит» и не позволили болельщикам проникнуть в подтрибунное помещение.

Фото: скриншот из трансляции игры.