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    • Фанаты «Эспаньола» пытались прорваться в раздевалку «Барселоны»: полиция выстроила «живой щит»

    Фанаты «Эспаньола» пытались прорваться в раздевалку «Барселоны»: полиция выстроила «живой щит»

    «Барселона» победила «Эспаньол» (4:2) в гостях в матче 34-го тура Примеры и досрочно стала чемпионом Испании.

    После финального свистка фанаты «Эспаньола» прогнали с поля игроков «Барселоны», которые праздновали чемпионство.

    Разъяренные фанаты погнались за футболистами в раздевалку, но получили отпор полиции. Стражи порядка выстроились в «живой щит» и не позволили болельщикам проникнуть в подтрибунное помещение.

    Фото: скриншот из трансляции игры.

    • «Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые за четыре года.
    • Каталонский клуб стал 27-кратным чемпионом Испании.

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    Источник: «Бомбардир»

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