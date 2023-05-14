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    Игрок «Торпедо» Енин: «Стыдно, что вылетели»

    Полузащитник «Торпедо» Иван Енин прокомментировал вылет из РПЛ.

    – Среди эмоций только опустошение, в раздевалке тишина, потому все всe понимают. Не знаю, может быть, не все, но по крайней мере мне стыдно, что так произошло. Больше и нечего говорить.

    – Ты говоришь, что, может быть, не все игроки понимают, что команда вылетела. Кто?

    – Это пусть останется внутри коллектива. Но я считаю, что нельзя выходить так, как с «Ахматом» и ЦСКА, – беззубо, допускать грубые ошибки. Нужно быть собраннее, готовиться к матчу.

    • «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
    • Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
    • Енин в «Торпедо» с 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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