Игрок «Торпедо» Енин: «Стыдно, что вылетели»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин прокомментировал вылет из РПЛ.

– Среди эмоций только опустошение, в раздевалке тишина, потому все всe понимают. Не знаю, может быть, не все, но по крайней мере мне стыдно, что так произошло. Больше и нечего говорить.

– Ты говоришь, что, может быть, не все игроки понимают, что команда вылетела. Кто?

– Это пусть останется внутри коллектива. Но я считаю, что нельзя выходить так, как с «Ахматом» и ЦСКА, – беззубо, допускать грубые ошибки. Нужно быть собраннее, готовиться к матчу.