Григорян: «Даже если «Зенит» будет пить неделю, всe равно забьeт «Краснодару» минимум два»

Александр Григорян сделал прогноз на матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Не скрываю, в этом матче буду болеть за «Краснодар». Даже если теоретически предположить, что «Зенит» будет пить неделю, все равно они забьют минимум два. Это объективно.

Попробую натянуть эти же два гола «Краснодару». Матч закончится со счетом 2:2», – сказал Григорян.