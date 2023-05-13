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    • Григорян: «Даже если «Зенит» будет пить неделю, всe равно забьeт «Краснодару» минимум два»

    Григорян: «Даже если «Зенит» будет пить неделю, всe равно забьeт «Краснодару» минимум два»

    Александр Григорян сделал прогноз на матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Не скрываю, в этом матче буду болеть за «Краснодар». Даже если теоретически предположить, что «Зенит» будет пить неделю, все равно они забьют минимум два. Это объективно.

    Попробую натянуть эти же два гола «Краснодару». Матч закончится со счетом 2:2», – сказал Григорян.

    • «Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 16:30 мск.
    • Петербуржцы неделю назад досрочно стали чемпионами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4722

      fakeid 1 час назад

      теперь резерв играть будет, наверное. бакаев, ерохин, сутормин и т.д. так что сомнительно насчёт победы сегодня.

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      Рейтинг: +17503

      Garrincha58 > fakeid 1 час назад

      у быков 4-х основный не будет так что футбол будет весёленьким типа 3-3 или 4-2

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