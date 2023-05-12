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  • Агент оценил вероятность ухода бразильских легионеров из «Зенита»

Агент оценил вероятность ухода бразильских легионеров из «Зенита»

12 мая 2023, 16:25
2

Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прокомментировал будущее своих клиентов в «Зените».

«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», – сказал агент.

  • Сообщалось, что Гарсия прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с боссами «Зенита».
  • Петербуржцы досрочно стали чемпионами в конце прошлой недели.
  • Малком и Клаудиньо в феврале получили российское гражданство.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Мантуан Густаво Ренан Роберт
Комментарии (2)
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nik55
1683898885
просто они никому не нужны за такие деньги
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НикКин
1683898986
Паспорта еще не отработали потом отпустят ))))
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