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    • Агент оценил вероятность ухода бразильских легионеров из «Зенита»

    Агент оценил вероятность ухода бразильских легионеров из «Зенита»

    Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прокомментировал будущее своих клиентов в «Зените».

    «Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», – сказал агент.

    • Сообщалось, что Гарсия прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с боссами «Зенита».
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами в конце прошлой недели.
    • Малком и Клаудиньо в феврале получили российское гражданство.

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    Источник: Sport24

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    12.05.2023 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1374

      Болотоход 6 часов назад

      Как в помойке нашей этим игрочишкам ни где не заплатят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      НикКин 7 часов назад

      Паспорта еще не отработали потом отпустят ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8229

      nik55 7 часов назад

      просто они никому не нужны за такие деньги

      4
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