Агент оценил вероятность ухода бразильских легионеров из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прокомментировал будущее своих клиентов в «Зените».
«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», – сказал агент.
- Сообщалось, что Гарсия прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с боссами «Зенита».
- Петербуржцы досрочно стали чемпионами в конце прошлой недели.
- Малком и Клаудиньо в феврале получили российское гражданство.
Источник: Sport24