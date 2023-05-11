Семин рассказал, что пожелал себе не день рождения

Здоровья! С футболом - все! Теперь только как болельщик. Палыч человек эмоциональный и импульсивный, в его возрасте это совершенно ни к чему, тем более в такой стрессовой игре как футбол.
Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, что пожелал себе в день 76-летия.
«Пожелаю себе на день рождения крепкого здоровья и всем близким хорошего настроения! В этот день получил много особенных поздравлений. Хочу всех поблагодарить!» – сказал Семин.
- Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
- Он трижды приводил «Локомотив» к чемпионству.
- Семин тренировал сборную России, но не вывел ее на ЧМ-2006.