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    Семин рассказал, что пожелал себе не день рождения

    Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, что пожелал себе в день 76-летия.

    «Пожелаю себе на день рождения крепкого здоровья и всем близким хорошего настроения! В этот день получил много особенных поздравлений. Хочу всех поблагодарить!» – сказал Семин.

    • Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • Он трижды приводил «Локомотив» к чемпионству.
    • Семин тренировал сборную России, но не вывел ее на ЧМ-2006.

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    Источник: Sport24

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    11.05.2023 18:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2614

      serglider 3 часа назад

      Здоровья! С футболом - все! Теперь только как болельщик. Палыч человек эмоциональный и импульсивный, в его возрасте это совершенно ни к чему, тем более в такой стрессовой игре как футбол.

      0
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 8 часов назад

      Юрий Палыч! с днем рождения, долгих лет, крепкого здоровья!

      0
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      Рейтинг: +1283

      Таврида 9 часов назад

      Палычу здоровья. Но "НЕ день рожденья" прямо в заголовке доставляет, исправьте, пожалуйста.

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