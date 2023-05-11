Семин рассказал, что пожелал себе не день рождения

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, что пожелал себе в день 76-летия.

«Пожелаю себе на день рождения крепкого здоровья и всем близким хорошего настроения! В этот день получил много особенных поздравлений. Хочу всех поблагодарить!» – сказал Семин.