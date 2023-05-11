Семак отреагировал на критику гегемонии «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал критику РПЛ из-за гегемонии клуба из Санкт-Петербурга.

– Празднование чемпионства получилось красочным и ярким, но оно сопровождалось волной высказываний на тему гегемонии. Видели ли вы это? Или вас это не интересует?

– Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать. И нашим ребятам, и игрокам «Спартака» атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным.

Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересный чемпионат.

Рома Широков правильно сказал: было время, когда «Спартак» был гегемоном, в других чемпионатах – это «Ювентус» и «Бавария», которые гораздо больше, чем «Зенит» и на гораздо более серьезном уровне доминировали над другими командами.

Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть. Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране – людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать.