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Семак отреагировал на критику гегемонии «Зенита» в РПЛ

11 мая 2023, 13:27
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал критику РПЛ из-за гегемонии клуба из Санкт-Петербурга.

– Празднование чемпионства получилось красочным и ярким, но оно сопровождалось волной высказываний на тему гегемонии. Видели ли вы это? Или вас это не интересует?

– Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать. И нашим ребятам, и игрокам «Спартака» атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным.

Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересный чемпионат.

Рома Широков правильно сказал: было время, когда «Спартак» был гегемоном, в других чемпионатах – это «Ювентус» и «Бавария», которые гораздо больше, чем «Зенит» и на гораздо более серьезном уровне доминировали над другими командами.

Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть. Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране – людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать.

  • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
  • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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SPACE TRUCKIN
1683804966
семак забыл посчитать легионеров в чемпионском Спартаке 90-х и легионеров чемпионского Зенита последних 5 лет...
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NewLife
1683813704
"мне кажется нужно говорить о приятных вещах" Если Газпром передаст вас в Администрацию президента, вещи станут еще приятнее.
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