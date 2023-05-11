Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак отреагировал на критику гегемонии «Зенита» в РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал критику РПЛ из-за гегемонии клуба из Санкт-Петербурга.

    – Празднование чемпионства получилось красочным и ярким, но оно сопровождалось волной высказываний на тему гегемонии. Видели ли вы это? Или вас это не интересует?

    – Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать. И нашим ребятам, и игрокам «Спартака» атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным.

    Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересный чемпионат.

    Рома Широков правильно сказал: было время, когда «Спартак» был гегемоном, в других чемпионатах – это «Ювентус» и «Бавария», которые гораздо больше, чем «Зенит» и на гораздо более серьезном уровне доминировали над другими командами.

    Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть. Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране – людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ 1
    Рианчо назвал лучшего тренера РПЛ 2
    Газизов: «Семак – топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе» 1
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2023 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18300

      NewLife 12 часов назад

      "мне кажется нужно говорить о приятных вещах"
      Если Газпром передаст вас в Администрацию президента, вещи станут еще приятнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 14 часов назад

      семак забыл посчитать легионеров в чемпионском Спартаке 90-х и легионеров чемпионского Зенита последних 5 лет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      somn > SPACE TRUCKIN 13 часов назад

      Ты забыл сказать, что тогда вообще не было легионеров в нашем футболе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > somn 7 часов назад

      так и я о том же - не было легионеров и не было чемпионства...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 