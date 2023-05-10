Ла Лига одобрила возвращение Месси в «Барселону»

Ла Лига изучила финансовый план «Барселоны» по возвращению нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Лига его одобрила.

Как пишет Managing Barca со ссылкой на Catalunya Ràdio, ситуацию держит на контроле глава Ла Лиги Хавьер Тебас.