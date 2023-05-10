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    Ла Лига одобрила возвращение Месси в «Барселону»

    Ла Лига изучила финансовый план «Барселоны» по возвращению нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Лига его одобрила.

    Как пишет Managing Barca со ссылкой на Catalunya Ràdio, ситуацию держит на контроле глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 30 минут назад

      И что? Что это меняет? Давайте не будем забывать почему Месси ушёл из Барселоны. У Барселоны не было денег, чтобы платить Месси огромную зарплату. А сейчас появились что ли? И финансовое фейр-плей не нарушат? И зарплатная ведомость будет в порядке? И у судов не будет вопросов?

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