Ла Лига одобрила возвращение Месси в «Барселону»

И что? Что это меняет? Давайте не будем забывать почему Месси ушёл из Барселоны. У Барселоны не было денег, чтобы платить Месси огромную зарплату. А сейчас появились что ли? И финансовое фейр-плей не нарушат? И зарплатная ведомость будет в порядке? И у судов не будет вопросов?
Ла Лига изучила финансовый план «Барселоны» по возвращению нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Лига его одобрила.
Как пишет Managing Barca со ссылкой на Catalunya Ràdio, ситуацию держит на контроле глава Ла Лиги Хавьер Тебас.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
- Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».
- Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.