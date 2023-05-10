Бекхэм-младший выиграл первый трофей в карьере

Сын Дэвида Бекхэма Ромео впервые выиграл трофей. Его молодежный «Брентфорд» стал обладателем Кубка АПЛ. В турнире участвовали дублирующие составы английских клубов.

В финале «Брентфорд» со счетом 2:1 победил «Блэкберн». Бекхэм остался в запасе, но выходил в матчах турнира ранее.

Бекхэм-старший матч «Брентфорда» и «Блэкберна» не посетил, так как был в это время на полуфинале Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» (1:1).