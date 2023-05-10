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    Бекхэм-младший выиграл первый трофей в карьере

    Сын Дэвида Бекхэма Ромео впервые выиграл трофей. Его молодежный «Брентфорд» стал обладателем Кубка АПЛ. В турнире участвовали дублирующие составы английских клубов.

    В финале «Брентфорд» со счетом 2:1 победил «Блэкберн». Бекхэм остался в запасе, но выходил в матчах турнира ранее.

    Бекхэм-старший матч «Брентфорда» и «Блэкберна» не посетил, так как был в это время на полуфинале Лиги чемпионов «Реал»«Манчестер Сити» (1:1).

    • Бекхэм-младший принадлежит американскому «Интеру», но «Брентфорд» не против продлить аренду и на следующий сезон.

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    Источник: «Бомбардир»

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