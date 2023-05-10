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    • Смородская ответила, кого из тренеров РПЛ любит, а кого – нет

    Смородская ответила, кого из тренеров РПЛ любит, а кого – нет

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выделила двух тренеров РПЛ.

    «Я люблю и Сергея Семака, и Валерия Карпина – вот их двоих. А вот Галактионова не очень», – сказала Смородская.

    • Семак привел «Зенит» к 5-му чемпионству подряд.
    • Карпин всю тренерскую карьеру проводит без трофеев.
    • Галактионов осенью принял «Локомотив» и поднял его из зоны переходных матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +931

      rac531 2 часа назад

      Её груди – горы, а живот – стремнина
      Роскошные бедра – берегам под стать
      На таких неровностях Семак и Карпин голову
      Могут потерять…

      0
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      Рейтинг: +18291

      NewLife 5 часов назад

      Жены Семака и Карпина уже нанимают охранников.

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      Рейтинг: +18396

      paracetamol 6 часов назад

      В каком смысле любит? Да и старая она уже!

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      Рейтинг: +684

      somn 7 часов назад

      А кто любит Олю?

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      Ответить
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      Рейтинг: +18396

      paracetamol > somn 6 часов назад

      ЮрШпалыч, наверно!

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