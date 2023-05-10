Смородская ответила, кого из тренеров РПЛ любит, а кого – нет

Её груди – горы, а живот – стремнина
Роскошные бедра – берегам под стать
На таких неровностях Семак и Карпин голову
Могут потерять…
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выделила двух тренеров РПЛ.
«Я люблю и Сергея Семака, и Валерия Карпина – вот их двоих. А вот Галактионова не очень», – сказала Смородская.
- Семак привел «Зенит» к 5-му чемпионству подряд.
- Карпин всю тренерскую карьеру проводит без трофеев.
- Галактионов осенью принял «Локомотив» и поднял его из зоны переходных матчей.