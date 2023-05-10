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    Игроку «Торпедо» Жаже наложили девять швов

    Нападающий «Торпедо» Жажа получил на тренировку рассечение лба. Пришлось наложить девять швов. Об этом рассказал агент бразильца Нено Хеновес.

    – Жажа выложил фотографию, на которой видно, что ему рассекли лоб. Футболист не играл прошлый матч. Люди догадываются, что была драка.

    – О боже мой! Драка между игроками? На тренировке произошло столкновение, и Жажа порезал лоб. Несчастный случай на тренировке. Как ты можешь думать, что там была драка? Абсурд, и не более. С ним все в порядке. Ему наложили девять швов. Я повторюсь, что это был просто удар по голове на тренировке. Два футболиста врезались друг в друга лбами на тренировке во время прыжка за мячом. И не более того. Многие люди ошибаются, думая о драке. Все было так, как сказал я.

    • Жажа в команде с зимы.
    • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.
    • «Торпедо» идет в таблице последним.

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    Источник: «РБ Спорт»

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