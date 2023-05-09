«Шампанское текло рекой»: Черчесов рассказал, как «Ференцварош» праздновал чемпионство

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как команда праздновала победу в чемпионате Венгрии.

«Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был. Мы хотели повторить прошлогодний успех.

Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона. Для нас это был тест, о чeм я и сказал ребятам перед игрой. Они – молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Зашeл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушeл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся – шампанское текло рекой», – сказал Черчесов.