Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Шампанское текло рекой»: Черчесов рассказал, как «Ференцварош» праздновал чемпионство

    «Шампанское текло рекой»: Черчесов рассказал, как «Ференцварош» праздновал чемпионство

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как команда праздновала победу в чемпионате Венгрии.

    «Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был. Мы хотели повторить прошлогодний успех.

    Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона. Для нас это был тест, о чeм я и сказал ребятам перед игрой. Они – молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

    В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Зашeл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушeл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся – шампанское текло рекой», – сказал Черчесов.

    • Тренер в Венгрии с 2021 года.
    • «Ференцварош» под руководством Черчесова дважды подряд выиграл чемпионат страны.

    Новости по теме
    «Такого никогда не было»: Черчесов рассказал, с какими проблемами столкнулся в «Ференцвароше»
    Черчесов: «Надеюсь, теперь все понимают, почему Дзюба у меня постоянно был в основе сборной» 2
    Черчесов прокомментировал интерес «Ференцвароша» к Кузяеву 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2023 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 