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    «Наполи» выпустил чемпионский ролик с участием Марадоны

    «Наполи» подготовил видеоролик, посвященный третьему в истории клуба чемпионству.

    В нем Диего Марадона передает трофей игрокам текущего состава неаполитанцев.

    Чемпионский кубок из рук легендарного аргентинца летит над улицами города, заполненными болельщиками.

    • «Наполи» стал чемпионом впервые с 1990 года.
    • Диего Марадона умер в ноябре 2020 года.
    • Домашний стадион неаполитанцев назван в его честь.

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    Источник: «Бомбардир»

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