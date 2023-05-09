«Наполи» выпустил чемпионский ролик с участием Марадоны

«Наполи» подготовил видеоролик, посвященный третьему в истории клуба чемпионству.
В нем Диего Марадона передает трофей игрокам текущего состава неаполитанцев.
Чемпионский кубок из рук легендарного аргентинца летит над улицами города, заполненными болельщиками.
- «Наполи» стал чемпионом впервые с 1990 года.
- Диего Марадона умер в ноябре 2020 года.
- Домашний стадион неаполитанцев назван в его честь.
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