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    Джикия: «Спартак» – конкурент «Зенита», мы даем им отпор»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

    «Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом». Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты.

    Мы им конкуренты и даем отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», – заявил Джикия.

    • В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.
    • Москвичи опустились на 4-е место в РПЛ, а петербуржцы досрочно стали чемпионами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4207

      raritet 1 час назад

      Мало того, что часто косячит , так и с логикой не очень. Отпор. Это когда две команды Зенит и Спартак по очереди становятся чемпионами и попеременно выигрывают друг у друга. Здесь я такого не замечаю.

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      Рейтинг: +1251

      кaстрюлька 5 часов назад

      "Мы даём" - на этом предложение должно было заканчиваться

      0
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 6 часов назад

      Он с Зеремой ширяется.
      :)))

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      Рейтинг: +21342

      derrik2000 7 часов назад

      О, ***дь!
      Уже ширнулся.
      И это в ТАКОЙ ПРАЗДНИК???

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