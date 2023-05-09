Джикия: «Спартак» – конкурент «Зенита», мы даем им отпор»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом». Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты.

Мы им конкуренты и даем отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», – заявил Джикия.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» – 2:3.

Москвичи опустились на 4-е место в РПЛ, а петербуржцы досрочно стали чемпионами.

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