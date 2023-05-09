Романцев прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Всё верно, Олег Иваныч.
Вратари - особые игроки.
У них и психология совсем другая, отличная от полевых игроков, потому что - ГРУБО ОШИБСЯ полевой игрок - поговорят минуты три и забудут, ошибся, нет, даже НЕ ошибся, а НЕ выручил вратарь - будут вспоминать неделю. А то и больше.
А если вратарь ещё и грубо ошибся - у-у-у-у-у-у-у-у-у-у......................
Не забудут никогда. ))
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру вратаря Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».
- Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
- «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.
– Гол Клаудиньо – результат несобранности Селихова или нервного перенапряжения?
– Для меня вратари – люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся
– После такой ошибки следовало поменять вратаря?
– Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.
Поэтому после пропущенного гола «Спартак» сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее.
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