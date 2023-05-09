Романцев прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру вратаря Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.

«Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

– Гол Клаудиньо – результат несобранности Селихова или нервного перенапряжения?

– Для меня вратари – люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся

– После такой ошибки следовало поменять вратаря?

– Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.

Поэтому после пропущенного гола «Спартак» сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее.