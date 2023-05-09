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  • Романцев прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Романцев прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

9 мая 2023, 10:38
18

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру вратаря Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
  • «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

– Гол Клаудиньо – результат несобранности Селихова или нервного перенапряжения?

– Для меня вратари – люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся

– После такой ошибки следовало поменять вратаря?

– Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.

Поэтому после пропущенного гола «Спартак» сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Романцев Олег
Комментарии (18)
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SLADE2019
1683620208
Запредельное напряжение, уважаемый Олег Иванович, у нас - болельщиков могло быть. А у Селихова - профессионала и не новичка в футболе, все, в том числе и напряжение должно быть в определенных и разумных пределах. А у него, уже после даже прошедших более 10 минут игры, предстартовая лихорадка (в просторечии мандраж) не прошла. И это характеризует его, как слабенького профессионала, как минимум.
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derrik2000
1683620825
Всё верно, Олег Иваныч. Вратари - особые игроки. У них и психология совсем другая, отличная от полевых игроков, потому что - ГРУБО ОШИБСЯ полевой игрок - поговорят минуты три и забудут, ошибся, нет, даже НЕ ошибся, а НЕ выручил вратарь - будут вспоминать неделю. А то и больше. А если вратарь ещё и грубо ошибся - у-у-у-у-у-у-у-у-у-у...................... Не забудут никогда. ))
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САДЫЧОК
1683624169
Очень слабый вратарь , также , как и Денисов , Чернов , Хлусевич , Дуарте , Джикия и Абаскаль ... команда 20 минут проигрывает- 2-1 , а он играет . в 5 защитников !
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zigbert
1683637910
Своей игрой Селихов отобрал место в основе у Максименко и все было вполне справедливо. Вратарь уже достаточно опытный а вот с психологией начались проблемы в последних матчах. Пропала уверенность в своих действиях. Даже второй мяч от Зенита нельзя назвать из ряда не берущихся. Может быть сделать для него паузу и выпускать Максименко? Но не факт что это пойдет ему на пользу. Посмотрим на действия Абаскаля.
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