Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Романцев прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

    Романцев прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру вратаря Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
    • «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

    – Гол Клаудиньо – результат несобранности Селихова или нервного перенапряжения?

    – Для меня вратари – люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся

    – После такой ошибки следовало поменять вратаря?

    – Я бы никогда на такое не пошел. Это значило бы, что тренер не верит в возможность изменить ситуацию, и породило бы нервозность у остальных игроков. Так что Абаскаль прав, проявив здесь твердость и тем самым не дав повода для паники.

    Поэтому после пропущенного гола «Спартак» сразу же собрался и пошел вперед, проведя пару атак. И, не выручи хозяев после углового Дуглас Сантос, а затем не среагируй Кержаков, спартаковцы сравняли бы быстрее.

    Новости по теме
    Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом» 5
    Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат» 26
    Капитан «Спартака» Джикия рассказал о реакции команды на голевую ошибку Селихова 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21332

      derrik2000 25 минут назад

      Всё верно, Олег Иваныч.
      Вратари - особые игроки.
      У них и психология совсем другая, отличная от полевых игроков, потому что - ГРУБО ОШИБСЯ полевой игрок - поговорят минуты три и забудут, ошибся, нет, даже НЕ ошибся, а НЕ выручил вратарь - будут вспоминать неделю. А то и больше.
      А если вратарь ещё и грубо ошибся - у-у-у-у-у-у-у-у-у-у......................
      Не забудут никогда. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1081

      SLADE2019 35 минут назад

      Запредельное напряжение, уважаемый Олег Иванович, у нас - болельщиков могло быть. А у Селихова - профессионала и не новичка в футболе, все, в том числе и напряжение должно быть в определенных и разумных пределах. А у него, уже после даже прошедших более 10 минут игры, предстартовая лихорадка (в просторечии мандраж) не прошла. И это характеризует его, как слабенького профессионала, как минимум.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 