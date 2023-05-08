Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Азар задумался о завершении карьеры

    Вингер «Реала» Эден Азар может уйти из футбола в 2024 году.

    32-летний игрок хочет отработать до конца контракт с мадридским клубом, после чего закончить карьеру.

    Бельгиец считает, что уже добился всего, чего хотел.

    Также Азару нравится идея завершить карьеру в статусе футболиста «Реала».

    Полузащитником интересуются клубы из США и стран Ближнего Востока, но конкретных предложений о его трансфере пока не поступало.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    10 самых провальных трансферов современного футбола 2
    «Реал» хочет избавиться летом от трех игроков 2
    Месси повторил достижение Азара и Мбаппе
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2023 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12494

      DeStar 11 часов назад

      "Бельгиец считает, что уже добился всего, чего хотел."
      хахахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 14 часов назад

      Идиот, сверкал в Челси, перешел в королевский клуб, а там прожектора его ослепили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 15 часов назад

      "Азару нравится идея завершить карьеру в статусе футболиста «Реала»." Достаточно зайти в раздел Личные достижения Азара на Вики и увидим, что эти достижения после перехода в Реал с внушительного списка свелись к АБСОЛЮТНОМУ нулю. Так что "игрок Реала" громко сказано, дорогостоящий балласт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 