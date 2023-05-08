Азар задумался о завершении карьеры

"Бельгиец считает, что уже добился всего, чего хотел."
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Вингер «Реала» Эден Азар может уйти из футбола в 2024 году.
32-летний игрок хочет отработать до конца контракт с мадридским клубом, после чего закончить карьеру.
Бельгиец считает, что уже добился всего, чего хотел.
Также Азару нравится идея завершить карьеру в статусе футболиста «Реала».
Полузащитником интересуются клубы из США и стран Ближнего Востока, но конкретных предложений о его трансфере пока не поступало.
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