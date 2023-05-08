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  • Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

8 мая 2023, 18:24
5

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об ошибке вратаря Александра Селихова в матче с «Зенитом».

  • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
  • «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

– Мы играли от себя, но не всегда это получалось. Думаю, что «Спартак» провел достойный матч. Кроме результата.

– Вам совсем чуть‑чуть не хватило, чтобы помешать «Зениту» стать чемпионом. Обидно?

– Да, немного не хватило. Мы старались, были ошибки у всех, но ничего страшного, так бывает. И с первым голом так же. Хочется поддержать Сашу.

– Есть объяснение, почему Селихов ошибся?

– Такое бывает. Подобных моментов можно много найти в интернете. Ничего страшного. Мы сравняли счет, потом забили еще раз, почти вытащили игру, но пропустили в меньшинстве на 90‑й плюс минуте.

Конечно, все расстроены таким результатом. И Саша сильнее остальных. В любом случае мы постарались ему помочь своими моментами, дважды забили.

– В первой части сезона «Спартак» брал очки на классе. Весной мы видим характер команды, которая вытаскивает игры. Почему так?

– Не знаю. Мы стараемся играть в свой футбол, но так происходит. Есть еще время исправиться и выбраться.

– У «Зенита» было два полумомента, вылившиеся в три гола. Как так?

– Вроде бы хорошо смотрелись, нормально играли, но совершили ошибки, которые привели к голам.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Зиньковский Антон
Комментарии (5)
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eugen-han
1683561619
Пусть расскажет про гол своего бывшего одноклубника - Ивана Сергеева. Выходит на замену и забивает, - понимаешь, и не только в этой игре.
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R_a_i_n
1683562164
Эмоции после матча утихли и начинаешь мыслить чуть по другому. Селихов великолепный вратарь, когда с психологией полный порядок. Прооблема в том, что иногда у него какие-то затмения происходят. Проблема даже не в этих затмениях(они у всех вратарей бывают), проблема в том, что эти затмения не искореняются. И вот тут нужна работа клуба. Нужно растить вратаря, поработать психологу и вообще ПОРАБОТАТЬ с составом. Дуарте кстати тоже с этой оперы. Нужна системная работа всей структуры.
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NewLife
1683564648
Достойный ответ Зиньковского, который играл хорошо, и ни слова о судействе, пусть позор ляжет на синит и их агента ЭСК.
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alefreddy
1683566116
ничего страшного а игру подарили при чем сами без напряга
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