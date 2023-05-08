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    • Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

    Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об ошибке вратаря Александра Селихова в матче с «Зенитом».

    • Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
    • «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

    – Мы играли от себя, но не всегда это получалось. Думаю, что «Спартак» провел достойный матч. Кроме результата.

    – Вам совсем чуть‑чуть не хватило, чтобы помешать «Зениту» стать чемпионом. Обидно?

    – Да, немного не хватило. Мы старались, были ошибки у всех, но ничего страшного, так бывает. И с первым голом так же. Хочется поддержать Сашу.

    – Есть объяснение, почему Селихов ошибся?

    – Такое бывает. Подобных моментов можно много найти в интернете. Ничего страшного. Мы сравняли счет, потом забили еще раз, почти вытащили игру, но пропустили в меньшинстве на 90‑й плюс минуте.

    Конечно, все расстроены таким результатом. И Саша сильнее остальных. В любом случае мы постарались ему помочь своими моментами, дважды забили.

    – В первой части сезона «Спартак» брал очки на классе. Весной мы видим характер команды, которая вытаскивает игры. Почему так?

    – Не знаю. Мы стараемся играть в свой футбол, но так происходит. Есть еще время исправиться и выбраться.

    – У «Зенита» было два полумомента, вылившиеся в три гола. Как так?

    – Вроде бы хорошо смотрелись, нормально играли, но совершили ошибки, которые привели к голам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2023 18:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 15 часов назад

      ничего страшного а игру подарили при чем сами без напряга

      4
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      Рейтинг: +18246

      NewLife 15 часов назад

      Достойный ответ Зиньковского, который играл хорошо, и ни слова о судействе, пусть позор ляжет на синит и их агента ЭСК.

      2
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      Рейтинг: +13599

      R_a_i_n 16 часов назад

      Эмоции после матча утихли и начинаешь мыслить чуть по другому. Селихов великолепный вратарь, когда с психологией полный порядок. Прооблема в том, что иногда у него какие-то затмения происходят. Проблема даже не в этих затмениях(они у всех вратарей бывают), проблема в том, что эти затмения не искореняются. И вот тут нужна работа клуба. Нужно растить вратаря, поработать психологу и вообще ПОРАБОТАТЬ с составом. Дуарте кстати тоже с этой оперы. Нужна системная работа всей структуры.

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      Рейтинг: +1776

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 13 часов назад

      у Сели совершенно отсутствует менталитет победителя, он и к чемпионству ничего не приложил, кроме геморроя с нытьём об уходе и лучше бы ушел, быстрее нашли бы нормального вратаря; Селихов вратарь для клуба фнл, но и там будет сидеть на скамейке...

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      Рейтинг: +558

      eugen-han 16 часов назад

      Пусть расскажет про гол своего бывшего одноклубника - Ивана Сергеева. Выходит на замену и забивает, - понимаешь, и не только в этой игре.

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