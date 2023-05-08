Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об ошибке вратаря Александра Селихова в матче с «Зенитом».
- Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.
- «Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.
– Мы играли от себя, но не всегда это получалось. Думаю, что «Спартак» провел достойный матч. Кроме результата.
– Вам совсем чуть‑чуть не хватило, чтобы помешать «Зениту» стать чемпионом. Обидно?
– Да, немного не хватило. Мы старались, были ошибки у всех, но ничего страшного, так бывает. И с первым голом так же. Хочется поддержать Сашу.
– Есть объяснение, почему Селихов ошибся?
– Такое бывает. Подобных моментов можно много найти в интернете. Ничего страшного. Мы сравняли счет, потом забили еще раз, почти вытащили игру, но пропустили в меньшинстве на 90‑й плюс минуте.
Конечно, все расстроены таким результатом. И Саша сильнее остальных. В любом случае мы постарались ему помочь своими моментами, дважды забили.
– В первой части сезона «Спартак» брал очки на классе. Весной мы видим характер команды, которая вытаскивает игры. Почему так?
– Не знаю. Мы стараемся играть в свой футбол, но так происходит. Есть еще время исправиться и выбраться.
– У «Зенита» было два полумомента, вылившиеся в три гола. Как так?
– Вроде бы хорошо смотрелись, нормально играли, но совершили ошибки, которые привели к голам.
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