Зиньковский прокомментировал ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об ошибке вратаря Александра Селихова в матче с «Зенитом».

Селихов пытался выбить мяч и попал в Клаудиньо, что привело к голу.

«Зенит» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом.

– Мы играли от себя, но не всегда это получалось. Думаю, что «Спартак» провел достойный матч. Кроме результата.

– Вам совсем чуть‑чуть не хватило, чтобы помешать «Зениту» стать чемпионом. Обидно?

– Да, немного не хватило. Мы старались, были ошибки у всех, но ничего страшного, так бывает. И с первым голом так же. Хочется поддержать Сашу.

– Есть объяснение, почему Селихов ошибся?

– Такое бывает. Подобных моментов можно много найти в интернете. Ничего страшного. Мы сравняли счет, потом забили еще раз, почти вытащили игру, но пропустили в меньшинстве на 90‑й плюс минуте.

Конечно, все расстроены таким результатом. И Саша сильнее остальных. В любом случае мы постарались ему помочь своими моментами, дважды забили.

– В первой части сезона «Спартак» брал очки на классе. Весной мы видим характер команды, которая вытаскивает игры. Почему так?

– Не знаю. Мы стараемся играть в свой футбол, но так происходит. Есть еще время исправиться и выбраться.

– У «Зенита» было два полумомента, вылившиеся в три гола. Как так?

– Вроде бы хорошо смотрелись, нормально играли, но совершили ошибки, которые привели к голам.

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