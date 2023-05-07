Головин – лидер сезона топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами

Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:
https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
Полузащитник «Монако» Александр Головин достиг отметки в четыре гола дальними ударами в сезоне Лиги 1.
Это максимум в сезоне топ-5 лиг Европы. Столько же голов дальними ударами еще у шести игроков – в частности, у Лионеля Месси из «ПСЖ».
- У 26-летнего Головина в сезоне Лиги 1 31 матч, 8 голов, 7 ассистов.
- Им интересуется «Боруссия» Д.
- «Монако» идет в Лиге 1 4-м.
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