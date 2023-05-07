Головин – лидер сезона топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами

Полузащитник «Монако» Александр Головин достиг отметки в четыре гола дальними ударами в сезоне Лиги 1.

Это максимум в сезоне топ-5 лиг Европы. Столько же голов дальними ударами еще у шести игроков – в частности, у Лионеля Месси из «ПСЖ».

У 26-летнего Головина в сезоне Лиги 1 31 матч, 8 голов, 7 ассистов.

Им интересуется «Боруссия» Д.

«Монако» идет в Лиге 1 4-м.

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