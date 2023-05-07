В «Локомотиве» выбрали лучшего игрока апреля

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Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего игрока апреля. Им стал Наир Тикнизян.
«Наир очень продуктивно провeл прошедший месяц: забил гол, закрывал весь левый фланг и регулярно подключался к атакам», – написал клуб.
- 23-летний Тикнизян стоит 2 миллиона евро.
- Он в «Локо» с 2021 года.
- В сезоне РПЛ у Тикнизяна 24 матча, гол, 3 ассиста.
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