В «Локомотиве» выбрали лучшего игрока апреля

Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего игрока апреля. Им стал Наир Тикнизян.

«Наир очень продуктивно провeл прошедший месяц: забил гол, закрывал весь левый фланг и регулярно подключался к атакам», – написал клуб.

23-летний Тикнизян стоит 2 миллиона евро.

Он в «Локо» с 2021 года.

В сезоне РПЛ у Тикнизяна 24 матча, гол, 3 ассиста.

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