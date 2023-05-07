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    В «Локомотиве» выбрали лучшего игрока апреля

    Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего игрока апреля. Им стал Наир Тикнизян.

    «Наир очень продуктивно провeл прошедший месяц: забил гол, закрывал весь левый фланг и регулярно подключался к атакам», – написал клуб.

    • 23-летний Тикнизян стоит 2 миллиона евро.
    • Он в «Локо» с 2021 года.
    • В сезоне РПЛ у Тикнизяна 24 матча, гол, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    07.05.2023 14:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      Рейтинг: +5302

      PAREVG. 20 часов назад

      Наир после немецкой оккупации преобразился.
      Галактионов, из, как мне казалось, провального трансфера, сделал хорошего игрока.

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