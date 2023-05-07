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    Игрок «Торпедо» Енин: «Вылет не за горой»

    Полузащитник «Торпедо» Иван Енин анонсировал вылет команды из РПЛ после матча 26-го тура против «Ахмата» (1:5).

    «Что против «Ахмата» произошло? Да ничего. В том то и дело, что ничего не произошло. Просто беззубо проиграли в очередной раз! Вышли на поле, отбыли номер и поехали по домам! В чем причина? Я лучше оставлю это все в раздевалке. Среди игроков, тренерского штаба и руководства.

    К кому претензии? Ко всему! К отношению всех в принципе. В первую очередь, к игрокам. Так нельзя выходить, не важно получается у тебя или нет, надо бегать и кусаться. Надо делать что-то, лишь бы не получить пять мячей. И так нет болельщиков, так еще и вылет не за горой, а мы так беззубо играем. Я сильно недоволен атмосферой в раздевалке», – сказал Енин.

    • «Торпедо» идет последним в таблице.
    • До зоны переходных матчей – 9 очков.
    • Следующий соперник – ЦСКА (13 мая).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 10:28
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