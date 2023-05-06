Пеп разозлился на Холанда в матче с «Лидсом» – объясняем, что не устроило тренера

«Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ переиграл дома «Лидс» (2:1).

Однако английские эксперты заметили, что главный тренер Хосеп Гвардиола разозлился на своего форварда Эрлинга Холанда. Это случилось на 84-й минуте перед незабитым пенальти Илкаем Гюндоганом. Норвежец ослушался тренера.

Бить 11-метровый по командному распорядку должен был Холанд, но он предпочел отдать право Гюндогану, который шел на хет-трик. Немец не реализовал пенальти.

«Бить должен ты!» – сказал перед пенальти Гвардиола Холанду, что было прочитано по губам.

В итоге вместо счета 3:0 «Сити» пришлось пережить нервную концовку при счете 2:1, поскольку сразу после неудачного пенальти соперника «Лидс» забил.

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