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    • Пеп разозлился на Холанда в матче с «Лидсом» – объясняем, что не устроило тренера

    Пеп разозлился на Холанда в матче с «Лидсом» – объясняем, что не устроило тренера

    «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ переиграл дома «Лидс» (2:1).

    Однако английские эксперты заметили, что главный тренер Хосеп Гвардиола разозлился на своего форварда Эрлинга Холанда. Это случилось на 84-й минуте перед незабитым пенальти Илкаем Гюндоганом. Норвежец ослушался тренера.

    Бить 11-метровый по командному распорядку должен был Холанд, но он предпочел отдать право Гюндогану, который шел на хет-трик. Немец не реализовал пенальти.

    «Бить должен ты!» – сказал перед пенальти Гвардиола Холанду, что было прочитано по губам.

    В итоге вместо счета 3:0 «Сити» пришлось пережить нервную концовку при счете 2:1, поскольку сразу после неудачного пенальти соперника «Лидс» забил.

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    Источник: Sports.ru

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    06.05.2023 20:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 21:08

      Пеп должен на Холланда молиться, а он покрикивает совсем берега попутал

      2
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      Рейтинг: +2609

      serglider > Garrincha58 6 мая, 21:16

      Правильно сделал, что бы не расслаблялся и не зазвездился))) Есть указания тренера и игроки должны их неукоснительно выполнять, а не заниматься отсебятиной, когда на кону стоит чемпионский титул АПЛ и Арсенал дышит в затылок.

      2
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 20:47

      Отдал пробить пендаль другому, благородный поступок

      1
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      Рейтинг: +1470

      Sedoi_Goblin > jek718875 6 мая, 21:02

      В таких случаях всегда дают пендель пробить, пацан на хет-трик шел))

      0
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      Рейтинг: +1470

      Sedoi_Goblin > Sedoi_Goblin 6 мая, 21:04

      А то, что МС нервную концовку выдал,так это не к Холанду , а ко всей команде..

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      Рейтинг: +1470

      Sedoi_Goblin > Sedoi_Goblin 6 мая, 21:05

      З.Ы. Соседей с победой)))

      0
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