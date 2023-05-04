Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ванда Нара выложила фото в полотенце на голое тело

    Ванда Нара опубликовала новую фотографию в соцсетях.

    Жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди запечатлела себя в полотенце на голое тело.

    Снимок модели уже лайкнули более 368 тысяч человек.

    • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
    • Икарди в «Галатасарае» в аренде.
    • Летом он должен вернуться в «ПСЖ».

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Сексапильная Ванда выложила новое яркое фото 4
    Ванда выложила новое фото: черный топ едва сдерживает грудь 7
    Спартаковец Кейта ответил на обвинения в романе с Вандой Нарой 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2023 22:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1743

      GermanVo 3 часа назад

      Зачем так часто выкладывать эту свинину, которая себя фотошопит так, что в живую не узнаешь. У других футболистов такие малыхи, а мы на ванду смотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21324

      derrik2000 4 часа назад

      Как говаривал прокурор Берг в книге Юлиана Семёнова "Бомба для господина Председателя", женщину нужно провожать в баню и встречать из неё.
      Если женщина только чуть-чуть изменилась, её можно приглашать на вечерний кофе.

      А ЭТА такую проверку не прошла.
      Очередная "маляр-штукатур" на морде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      elessar arnor 4 часа назад

      лучше бывшей Кокорина

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 