Ванда Нара выложила фото в полотенце на голое тело

Ванда Нара опубликовала новую фотографию в соцсетях.

Жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди запечатлела себя в полотенце на голое тело.

Снимок модели уже лайкнули более 368 тысяч человек.

Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.

Икарди в «Галатасарае» в аренде.

Летом он должен вернуться в «ПСЖ».

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