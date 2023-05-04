Ванда Нара выложила фото в полотенце на голое тело

Зачем так часто выкладывать эту свинину, которая себя фотошопит так, что в живую не узнаешь. У других футболистов такие малыхи, а мы на ванду смотрим.
Ванда Нара опубликовала новую фотографию в соцсетях.
Жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди запечатлела себя в полотенце на голое тело.
Снимок модели уже лайкнули более 368 тысяч человек.
- Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди в «Галатасарае» в аренде.
- Летом он должен вернуться в «ПСЖ».
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