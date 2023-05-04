«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском»

«Зенит» организует для своих фанатов просмотр матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» на стадионе «Петровский».
«По моим данным, клуб хочет организовать трансляцию игры с красно-белыми на большом экране на «Петровском» для болельщиков, которые не пойдут на «Газпром Арену» из-за Fan ID.
Более того, есть вероятность, что после игры футболисты «Зенита» приедут на второй стадион к своим фанатам», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
- При определенных условиях «Зенит» может стать чемпионом в этом матче.
- Активные фанаты «Зенита» бойкотирую матчи РПЛ из-за Fan ID.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»