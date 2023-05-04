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    • «Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском»

    «Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском»

    «Зенит» организует для своих фанатов просмотр матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» на стадионе «Петровский».

    «По моим данным, клуб хочет организовать трансляцию игры с красно-белыми на большом экране на «Петровском» для болельщиков, которые не пойдут на «Газпром Арену» из-за Fan ID.

    Более того, есть вероятность, что после игры футболисты «Зенита» приедут на второй стадион к своим фанатам», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
    • При определенных условиях «Зенит» может стать чемпионом в этом матче.
    • Активные фанаты «Зенита» бойкотирую матчи РПЛ из-за Fan ID.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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