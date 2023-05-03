Аршавин назвал одного игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Квинси Промес мог бы заиграть в петербургском клубе.

Форвард «Спартака» забил в этом сезоне 17 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.

– Есть ли в «Спартаке» позиция, на которой есть футболист сильнее, чем у «Зенита»?

– Сильнее я бы не сказал, но по уровню считаю, что Квинси Промес соответствует «Зениту». Тот же Александр Соболев мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с Иваном Сергеевым.