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    • Аршавин назвал одного игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

    Аршавин назвал одного игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Квинси Промес мог бы заиграть в петербургском клубе.

    Форвард «Спартака» забил в этом сезоне 17 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.

    – Есть ли в «Спартаке» позиция, на которой есть футболист сильнее, чем у «Зенита»?

    – Сильнее я бы не сказал, но по уровню считаю, что Квинси Промес соответствует «Зениту». Тот же Александр Соболев мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с Иваном Сергеевым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 17:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch 19 часов назад

      ну и что - Промес сильнее Клаудиньо - уровень примерно одинаковый

      0
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 22 часа назад

      Уровень зенита? Лол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Mikki -Spb 22 часа назад

      Не скажу что этот игрок плох, или не на уровне Зенита..но не думаю что он нам нужен!!!

      0
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      Рейтинг: +18200

      NewLife 23 часа назад

      Антоха, как же ты мог так опуститься, чтобы соответствовать уровню помойки ? Ничего, травмы залечишь и восстановишься.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4635

      Бомбардиръ 3 мая, 18:02

      Думаю, Газпром не купит этот Свинпром.

      2
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 3 мая, 18:00

      Как был клоуном так им и остался! Эксперт х,ев!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Болотоход 23 часа назад

      Это ты того . Самокритично .

      1
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      Рейтинг: +1000

      эд100 3 мая, 17:55

      ...где то я про это уже слышал..., ну что зенит, вам не привыкать..., предло'жите Промесу контракт?... с вашей чести и достоинства не убудет

      1
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 3 мая, 17:54

      Попорченные они все в свинарне. Не уровень Зенита этот сбитый лётчик. А дельфина так на пушечный выстрел не подпустят к Зениту. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 20 часов назад

      Ты не парикмахер ?

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      Рейтинг: +2059

      almanev > шахта Заполярная 8 часов назад

      он членосос

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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > almanev 56 минут назад

      Вот оно что. А я думал кого он мне напоминает.

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