Аршавин: «Зенит» во всем сильнее «Спартака»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин сравнил петербургский клуб и «Спартак».

– Действительно ли «Спартак» – конкурент «Зениту» в борьбе за первое место?

– На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.

Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.