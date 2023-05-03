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Аршавин: «Зенит» во всем сильнее «Спартака»

3 мая 2023, 15:12
10

Бывший зенитовец Андрей Аршавин сравнил петербургский клуб и «Спартак».

– Действительно ли «Спартак» – конкурент «Зениту» в борьбе за первое место?

– На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.

Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.

  • Команды сыграют 7 мая в 26-м туре РПЛ.
  • В этой игре «Зенит», возможно, оформит чемпионство.
  • «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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k611
1683117260
Было бы странно, если бы Аршавин сказал по другому. Игра покажет кто сильнее...
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nik55
1683117872
просто интересно-----если убрать из состава всех легионеров и провести матч-----тогда сразу станет понятно кто сильнее
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Alex Flash
1683119343
Сколько волка не корми,у слона все равно больше. Зачем эти глупые разговоры
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ВасяК
1683120163
За то твой сын,играет за Спартак!!!
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Павелий
1683120344
В админресурсе и транжирстве ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег Зениту в России вообще равных нет. Не исключаю, что и не только в России.
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Из Твери Леха
1683124588
как всегда тоненько Шава припустил спартачок)))
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NewLife
1683129973
Согласен, что сильнее, но сила не в том, что указал Аршавин, а в РФС и судьях- это именно так без всякой туфты от "экспертов".
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Рыло свина
1683138215
можно быть сильнее по всем предварительным раскладам, но просрать игру, вариантов два или сами пещком ходить будут и мазать или соперник сыграет на всё что может.
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