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    Аршавин: «Зенит» во всем сильнее «Спартака»

    Бывший зенитовец Андрей Аршавин сравнил петербургский клуб и «Спартак».

    – Действительно ли «Спартак» – конкурент «Зениту» в борьбе за первое место?

    – На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.

    Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.

    • Команды сыграют 7 мая в 26-м туре РПЛ.
    • В этой игре «Зенит», возможно, оформит чемпионство.
    • «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 15:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +310

      Рыло свина 20 часов назад

      можно быть сильнее по всем предварительным раскладам, но просрать игру, вариантов два или сами пещком ходить будут и мазать или соперник сыграет на всё что может.

      1
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      Рейтинг: +18200

      NewLife 23 часа назад

      Согласен, что сильнее, но сила не в том, что указал Аршавин, а в РФС и судьях- это именно так без всякой туфты от "экспертов".

      0
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      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > NewLife 22 часа назад

      Это да, если бы не судьи, то хряки бы уже давно достигли своего законного 10-го места

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > NewLife 7 часов назад

      О , мистер "бла-бла-бла" !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 23 часа назад

      Пахмелий в своём репертуаре , громко и бестолково . Ему бы в думу , не затеялся точно .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4066

      Эном айс > Barmaleushka 21 час назад

      "Образованные просто одолели.."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 3 мая, 17:59

      Так же "эксперты" КБ попускают блекло голубых)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7222

      Из Твери Леха 3 мая, 17:36

      как всегда тоненько Шава припустил спартачок)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > Из Твери Леха 3 мая, 18:01

      И что тут тонкого? Просто прошелся по фактам. Нет, ну для кого-то это может и тонко!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 3 мая, 17:36

      А если у хряков убрать ручных судей, то между Зенитом и сви ньями окажется вообще пропасть. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5937

      Павелий 3 мая, 16:25

      В админресурсе и транжирстве ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег Зениту в России вообще равных нет. Не исключаю, что и не только в России.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1200

      ВасяК 3 мая, 16:22

      За то твой сын,играет за Спартак!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 3 мая, 16:09

      Сколько волка не корми,у слона все равно больше. Зачем эти глупые разговоры

      0
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      Рейтинг: +8206

      nik55 3 мая, 15:44

      просто интересно-----если убрать из состава всех легионеров и провести матч-----тогда сразу станет понятно кто сильнее

      2
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > nik55 3 мая, 16:11

      А если поля везде сделать как в ФНЛ-2 , убрать легов и з/п как в ФК "Знамя труда" ? До хуа твой Спартак навыигрывает ?

      2
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      Рейтинг: +8206

      nik55 > Barmaleushka 22 часа назад

      ты че тупой----причем здесь ФНЛ-2

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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > nik55 22 часа назад

      Ты чё тупой ? Это я фантазирую , так же как и ты про легов .

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      Рейтинг: +4205

      raritet > nik55 20 часов назад

      А что здесь интересного? Представь себе . Встречу двух команд : футболисты карбюраторного цеха ( Ленинград) и футболисты Микояновского мясокомбината. Думаю, что микояновцы поупитаннее будут, а карбюраторщики позлее и завистлее( карбюраторами сыт не будешь.). Думаю , будет нулевая ничья. Некому забивать. Футболисты-это же не про мясо и карбюраторы.

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