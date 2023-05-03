Аршавин: «Зенит» во всем сильнее «Спартака»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин сравнил петербургский клуб и «Спартак».
– Действительно ли «Спартак» – конкурент «Зениту» в борьбе за первое место?
– На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.
Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.
- Команды сыграют 7 мая в 26-м туре РПЛ.
- В этой игре «Зенит», возможно, оформит чемпионство.
- «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.
Источник: «Матч ТВ»