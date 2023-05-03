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    «Динамо» Мх грозит снятие 28 очков за нарушение регламента

    Махачкалинское «Динамо» из Первой лиги неверно заявило на сезон Эрбола Атабаева. Во всех матчах, где он участвовал, он проходил как молодой футболист и нелегионер. Однако у его есть игры за сборную Киргизии.

    Таким образом, «Динамо» грозит снятие 28 очков, что отпустит клуб с шестого места на последнее.

    • Сейчас махачкалинцы отстают от зоны переходных матчей на 4 очка.
    • Клуб возглавляет Гаджи Гаджиев.
    • Это дебютный сезон Первой лиги для «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    03.05.2023 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 3 мая, 14:43

      Кого интересно спасать собираются от вылета?

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