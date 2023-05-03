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«Динамо» Мх грозит снятие 28 очков за нарушение регламента

3 мая 2023, 12:31
4

Махачкалинское «Динамо» из Первой лиги неверно заявило на сезон Эрбола Атабаева. Во всех матчах, где он участвовал, он проходил как молодой футболист и нелегионер. Однако у его есть игры за сборную Киргизии.

Таким образом, «Динамо» грозит снятие 28 очков, что отпустит клуб с шестого места на последнее.

  • Сейчас махачкалинцы отстают от зоны переходных матчей на 4 очка.
  • Клуб возглавляет Гаджи Гаджиев.
  • Это дебютный сезон Первой лиги для «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Первая лига Динамо Мх
Комментарии (4)
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SLADE2019
1683114183
Кого интересно спасать собираются от вылета?
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witalik
1683393812
Впрочем, в дагестане всегда воровали, воруют и будут воровать...Вспомните сугубо инвалида экс-мэра Махачкалы...
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