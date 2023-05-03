«Динамо» Мх грозит снятие 28 очков за нарушение регламента

Махачкалинское «Динамо» из Первой лиги неверно заявило на сезон Эрбола Атабаева. Во всех матчах, где он участвовал, он проходил как молодой футболист и нелегионер. Однако у его есть игры за сборную Киргизии.
Таким образом, «Динамо» грозит снятие 28 очков, что отпустит клуб с шестого места на последнее.
- Сейчас махачкалинцы отстают от зоны переходных матчей на 4 очка.
- Клуб возглавляет Гаджи Гаджиев.
- Это дебютный сезон Первой лиги для «Динамо».
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»