Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала»

Лэмпард - вот причина поражения. А более глобально - то, что команду отобрали у Абрамовича. Больше Челси не выиграет НИЧЕГО. И постепенно скатится в Чемпионшип.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подытожил матч 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).
«Мы провели недостаточно хороший первый тайм. Второй был намного лучше.
«Арсеналу» в первом тайме было приятно играть против нас. После перерыва мы были больше командой», – сказал Лэмпард.
- «Челси» идет в АПЛ 12-м.
- «Арсенал» вернулся на 1-е место.
- У Лэмпарда одна победа в последних 20 матчах.
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