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    Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подытожил матч 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

    «Мы провели недостаточно хороший первый тайм. Второй был намного лучше.

    «Арсеналу» в первом тайме было приятно играть против нас. После перерыва мы были больше командой», – сказал Лэмпард.

    • «Челси» идет в АПЛ 12-м.
    • «Арсенал» вернулся на 1-е место.
    • У Лэмпарда одна победа в последних 20 матчах.

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    Источник: ВВС

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    03.05.2023 07:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 3 мая, 10:01

      Лэмпард - вот причина поражения. А более глобально - то, что команду отобрали у Абрамовича. Больше Челси не выиграет НИЧЕГО. И постепенно скатится в Чемпионшип.

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      Рейтинг: +1059

      mig28 > Cleaner 3 мая, 10:13

      ну в чемпионшип вряд ли уж скатится...но то, что команду подкосил уход Абрамовича - факт. А что касается Лэмпа, то он мне напоминает нашего Мостового, ни о чем как тренер)))

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      Рейтинг: +19672

      Cleaner > mig28 3 мая, 10:18

      Про Мостового мы ничего не знаем как о тренере. Не думаю, что он будет намного хуже Карпина. Но подкосил Челси не УХОД Абрамовича, а то, что команду у Абрамовича БЕЗЗАКОННО отжали. По бандитски. Вот за это и расплата. Закон кармы еще никто не отменял...(((

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