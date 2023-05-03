Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подытожил матч 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

«Мы провели недостаточно хороший первый тайм. Второй был намного лучше.

«Арсеналу» в первом тайме было приятно играть против нас. После перерыва мы были больше командой», – сказал Лэмпард.

«Челси» идет в АПЛ 12-м.

«Арсенал» вернулся на 1-е место.

У Лэмпарда одна победа в последних 20 матчах.

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