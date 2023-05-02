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    • Примера. «Барселона» вырвала победу у «Осасуны» (1:0) на 85-й минуте

    Примера. «Барселона» вырвала победу у «Осасуны» (1:0) на 85-й минуте

    «Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 33-го тура Примеры.

    Единственный мяч на 85-й минуте забил защитник каталонцев Жорди Альба. «Осасуна» играла в меньшинстве с 27-й минуты.

    «Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в Примере до 14 очков.

    Испания. Примера. 33-й тур

    Барселона – Осасуна – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Альба, 85.

    Удаления: нет – Эррандо, 27.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2023 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA 2 мая, 23:08

      Многие привыкли к 5:0 . А тут 1:0 дома против Осасуны да ещё и в десятером с 27 минуты .но как же красиво играла Барса в середине поля. Видно Пе.дри нужен был в центре. Жалко Гави дёрнул мышцу паха .Дембеле набирает форму.Бальде был хорош . Было бы круто если бы купили 9 номер Аякса. Бробби. Прям монстр

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