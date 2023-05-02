Примера. «Барселона» вырвала победу у «Осасуны» (1:0) на 85-й минуте

«Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 33-го тура Примеры.

Единственный мяч на 85-й минуте забил защитник каталонцев Жорди Альба. «Осасуна» играла в меньшинстве с 27-й минуты.

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в Примере до 14 очков.

Испания. Примера. 33-й тур

Барселона – Осасуна – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Альба, 85.

Удаления: нет – Эррандо, 27.

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