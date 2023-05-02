Примера. «Барселона» вырвала победу у «Осасуны» (1:0) на 85-й минуте

Многие привыкли к 5:0 . А тут 1:0 дома против Осасуны да ещё и в десятером с 27 минуты .но как же красиво играла Барса в середине поля. Видно Пе.дри нужен был в центре. Жалко Гави дёрнул мышцу паха .Дембеле набирает форму.Бальде был хорош . Было бы круто если бы купили 9 номер Аякса. Бробби. Прям монстр
«Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 33-го тура Примеры.
Единственный мяч на 85-й минуте забил защитник каталонцев Жорди Альба. «Осасуна» играла в меньшинстве с 27-й минуты.
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в Примере до 14 очков.
Испания. Примера. 33-й тур
Барселона – Осасуна – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Альба, 85.
Удаления: нет – Эррандо, 27.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением