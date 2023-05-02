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    • «Вы думаете, мы это тренируем?»: Карпин – о пенальти на Комличенко

    «Вы думаете, мы это тренируем?»: Карпин – о пенальти на Комличенко

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы об умении Николая Комличенко зарабатывать пенальти.

    – Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева?

    – Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11‑метровые были назначены после использования VAR.

    Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», VAR. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

    – Он говорит, что хитро умеет играть на опережение.

    – И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать?

    Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет.

    • «Ростов» идет на 2-м месте в РПЛ после 25 туров.
    • Команда в текущем чемпионата пробила 15 пенальти – это новый рекорд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 00:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:31

      По моему в СССР в Донецке был такой - Старухин. В Чемпионате он часто падал и пенальки не ставили, типа симуляция. А в еврокубки попали и там практически первый контакт поставили пенальти. Судите по правилам.

      0
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      Рейтинг: +1000

      эд100 2 мая, 07:49

      зря всё это, карпуша всё глубже закапывается сам. комличенко гуру манипуляций и симуляций. соболю далеко до профи

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      Рейтинг: +29422

      JTherry > JTherry 2 мая, 10:56

      судьи же, по словам "блондинки" Карпуши, предвзяты, особенно, когда на сцене заслуженная "русалка" российского футбола - Комличенко...)))

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      Рейтинг: +860

      Solist345345 2 мая, 06:00

      Комличенко берёт индивидуальные уроки.

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 2 мая, 00:21

      Валеру просто достали.

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