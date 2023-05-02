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  • «Вы думаете, мы это тренируем?»: Карпин – о пенальти на Комличенко

«Вы думаете, мы это тренируем?»: Карпин – о пенальти на Комличенко

2 мая 2023, 00:15
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы об умении Николая Комличенко зарабатывать пенальти.

– Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева?

– Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11‑метровые были назначены после использования VAR.

Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», VAR. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

– Он говорит, что хитро умеет играть на опережение.

– И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать?

Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет.

  • «Ростов» идет на 2-м месте в РПЛ после 25 туров.
  • Команда в текущем чемпионата пробила 15 пенальти – это новый рекорд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай Карпин Валерий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1682976087
Валеру просто достали.
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Solist345345
1682996418
Комличенко берёт индивидуальные уроки.
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эд100
1683002965
зря всё это, карпуша всё глубже закапывается сам. комличенко гуру манипуляций и симуляций. соболю далеко до профи
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Дядя Серёжа
1683016297
По моему в СССР в Донецке был такой - Старухин. В Чемпионате он часто падал и пенальки не ставили, типа симуляция. А в еврокубки попали и там практически первый контакт поставили пенальти. Судите по правилам.
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