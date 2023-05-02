«Вы думаете, мы это тренируем?»: Карпин – о пенальти на Комличенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы об умении Николая Комличенко зарабатывать пенальти.

– Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева?

– Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11‑метровые были назначены после использования VAR.

Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», VAR. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

– Он говорит, что хитро умеет играть на опережение.

– И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать?

Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет.