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    • Комличенко был близок к переходу в ЦСКА: трансфер не одобрил Гончаренко

    Комличенко был близок к переходу в ЦСКА: трансфер не одобрил Гончаренко

    Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал о сорвавшемся переходе футболиста в ЦСКА.

    «Комличенко был очень близок к переходу в ЦСКА, это мой самый обидный сорвавшийся трансфер. Мы вели переговоры, когда Коля играл в Чехии. Переход сорвался в последний момент, хотя Комличенко уже был готов вылетать в Москву.

    Почему сорвалось? Виктор Михайлович Гончаренко не одобрил сделку», – сказал Клюев.

    • Комличенко – лучший бомбардир «Ростова» в сезоне РПЛ.
    • Он забил 10 голов в 24 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +842

      vovan55 2 мая, 01:30

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