Комличенко был близок к переходу в ЦСКА: трансфер не одобрил Гончаренко

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал о сорвавшемся переходе футболиста в ЦСКА.

«Комличенко был очень близок к переходу в ЦСКА, это мой самый обидный сорвавшийся трансфер. Мы вели переговоры, когда Коля играл в Чехии. Переход сорвался в последний момент, хотя Комличенко уже был готов вылетать в Москву.

Почему сорвалось? Виктор Михайлович Гончаренко не одобрил сделку», – сказал Клюев.