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    Милитао назвал самого сложного соперника в карьере

    Защитник «Реала» Эдер Милитао высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    «Мне трудно выделить одного, но, пожалуй, сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен.

    Мбаппе находит новые возможности во время матча, изобретает их. Ты играешь с ним в одном стиле, а через пять минут он предлагает тебе уже совершенно другую стилистику.

    Когда он увидел, что я встречаю его плотно, он стал просить передачи не в ноги, а на ход. Когда я начал играть глубже, чтобы не дать ему свободного пространства – он начал смещаться ближе к центру поля, чтобы получать мяч в ноги. Он постоянно менял стиль», – заявил Милитао.

    • Бразилец в «Реале» с 2019 года.
    • Мбаппе мог оказаться в мадридском клубе летом 2022-го.

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    Источник: La Saeta Rubia

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    01.05.2023 08:56
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