Милитао назвал самого сложного соперника в карьере

Защитник «Реала» Эдер Милитао высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне трудно выделить одного, но, пожалуй, сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен.

Мбаппе находит новые возможности во время матча, изобретает их. Ты играешь с ним в одном стиле, а через пять минут он предлагает тебе уже совершенно другую стилистику.

Когда он увидел, что я встречаю его плотно, он стал просить передачи не в ноги, а на ход. Когда я начал играть глубже, чтобы не дать ему свободного пространства – он начал смещаться ближе к центру поля, чтобы получать мяч в ноги. Он постоянно менял стиль», – заявил Милитао.