«Крылья Советов» – «Зенит»: стартовые составы на 25-й тур РПЛ

«Крылья Советов» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Крылья» занимают 12-е место в таблице РПЛ, «Зенит» – 1-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Ежов, Цыпченко, Писарский.
Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Источник: сайт РПЛ