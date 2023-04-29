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    Защитник «Спартака»: «Пенальти – это хлеб Комличенко»

    Павел Маслов поделился ожиданиями от противостояния с Николаем Комлиенко.

    – Надо ли уделять особое внимание Николаю Комличенко и тому, как он зарабатывает пенальти?

    – Это его дело и его хлеб, ничего сказать здесь не могу. Это его выбор. Будем разбирать и решать, как избежать пенальти в наши ворота.

    К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта. Так что будем думать, что делать.

    – Может ли игрок с габаритами, как у Комличенко, упасть от контакта с вами?

    – Я не буду это комментировать. Это немного провокационный вопрос. Если он падает от касаний – хорошо. Ничего против него лично не имею и говорить о нем не хочу.

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    Источник: «Известия»

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    29.04.2023 11:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1772

      Fialet 29 апреля, 20:35

      Кому бы говорить, у самих такой же дельфин в составе.

      0
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      Рейтинг: +2467

      моэм 29 апреля, 18:36

      Как то рановато начал "соломку стелить" на случай поражения .

      0
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      Рейтинг: +5994

      ySS 29 апреля, 17:34

      Всё по делу сказал парень, а вони и ржания разнеслось немало)

      0
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      Рейтинг: +924

      rac531 29 апреля, 16:06

      За 22 матча «Ростов» пробил уже 14 пенальти. Это не только рекорд на таком отрезке — это вообще лучший результат в истории чемпионата России.
      Конечно, большинство пенальти зарабатывает единственный нападающий «Ростова», Николай Комличенко. Комличенко заработал уже 8 пенальти — это тоже рекорд лиги.

      0
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      Рейтинг: +14620

      Алексей З 29 апреля, 15:06

      Будет печально если Маслов выйдет на поле.
      Пусть лучше интервью даёт , и грают другие.

      1
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      Рейтинг: +5994

      ySS > Алексей З 29 апреля, 17:32

      Печально будет, если Денисов выйдет в опорную зону.
      Чернов не лучше Маслова.

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      Рейтинг: +18139

      Barmaleushka 29 апреля, 13:28

      Как забавно "виликийпромквас" визжит )))

      0
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      Рейтинг: +19675

      Cleaner 29 апреля, 12:56

      ЛЕВЫЕ пенальти - это хлеб Спартака. Без подсуживания Спартак давно был бы в ПЕРДИВЕ!

      2
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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 29 апреля, 12:44

      Играть будут Спартак и Ростов, а вонь идет от питерской помойки, и что интересно зловещая вонь от тех бом..жатников которые в футболе только знают название помойки, а название ее помойка

      4
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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 29 апреля, 12:40

      Да в каждой команде таких хватает, лучше играйте нормально и не давайте повода, в питерской помойке каждый смазной может нырнуть так, что нашим надо познать эту науку

      1
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 29 апреля, 12:27

      Аж САМ, САМ (!!!) Пашка МАСЛОВ поделился ожиданиями! Дрожи Комличенко! И только попробуй хоть один раз упасть. )))

      0
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