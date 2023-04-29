Защитник «Спартака»: «Пенальти – это хлеб Комличенко»

Павел Маслов поделился ожиданиями от противостояния с Николаем Комлиенко.

«Спартак» примет «Ростов» сегодня в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ.

Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

– Надо ли уделять особое внимание Николаю Комличенко и тому, как он зарабатывает пенальти?

– Это его дело и его хлеб, ничего сказать здесь не могу. Это его выбор. Будем разбирать и решать, как избежать пенальти в наши ворота.

К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта. Так что будем думать, что делать.

– Может ли игрок с габаритами, как у Комличенко, упасть от контакта с вами?

– Я не буду это комментировать. Это немного провокационный вопрос. Если он падает от касаний – хорошо. Ничего против него лично не имею и говорить о нем не хочу.