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    Игрок «Аль-Вахды» рассказал, чем его разочаровал Роналду

    Нападающий «Аль-Вахды» Жан-Давид Богель хотел поменяться футболками с Криштиану Роналду.

    Это произошло после победы «Аль-Вахды» над «Аль-Насром» (1:0) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

    Португалец был очень расстроен из-за поражения, поэтому проигнорировал просьбу соперника.

    «Я немного разочарован. В конце матча я сказал Роналду, что я его большой фанат, и попросил его футболку.

    Он пожал мне руку, даже не глядя на меня, с очень презрительным видом. Я понимаю, что он был разочарован после поражения, но его отношение меня удивило», – рассказал Богель.

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    Источник: L’Equipe

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