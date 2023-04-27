Семак назвал российского футболиста, которым давно интересуется «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об интересе клуба из Петербурга к форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – сказал Семак.