Семак назвал российского футболиста, которым давно интересуется «Зенит»

Да, там уже сидит в кожанных штанах Бакашка, хотите еще одного на полировку лавки посадить, как говорят собака в капусте
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об интересе клуба из Петербурга к форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву.
«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – сказал Семак.
- Зимой «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- После перехода игрок забил 1 гол в 9 матчах.