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    • Семак назвал российского футболиста, которым давно интересуется «Зенит»

    Семак назвал российского футболиста, которым давно интересуется «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об интересе клуба из Петербурга к форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву.

    «Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», – сказал Семак.

    • Зимой «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • После перехода игрок забил 1 гол в 9 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1689

      Suvorov51 9 минут назад

      Да, там уже сидит в кожанных штанах Бакашка, хотите еще одного на полировку лавки посадить, как говорят собака в капусте

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      Рейтинг: +760

      k611 18 минут назад

      В Зените ставка на легионеров. Молодым россиянам там сложно себя проявить.

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