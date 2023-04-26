Клубы РПЛ отказались повышать зарплату судьям

Разногласия возникли в определении юридического смысла слова "вознаграждение" и
в двух его разновидностях; "первое-единовременное и,(второе)- разовое".
Миноритарное большинство шумно ломанулось из зала, ребята покрепче насупились
и стали поигрывать барсетками и мускулами..
Клубы РПЛ на общем собрании лиги не согласовали повышение зарплат судей.
«Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах РПЛ
Предложение отправлено на доработку», – сообщает пресс-служба лиги.
- Сегодня, 26 апреля, в Москве проходит общее собрание РПЛ.