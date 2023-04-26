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    Клубы РПЛ отказались повышать зарплату судьям

    Клубы РПЛ на общем собрании лиги не согласовали повышение зарплат судей.

    «Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах РПЛ

    Предложение отправлено на доработку», – сообщает пресс-служба лиги.

    • Сегодня, 26 апреля, в Москве проходит общее собрание РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4019

      Эном айс 18 минут назад

      Разногласия возникли в определении юридического смысла слова "вознаграждение" и
      в двух его разновидностях; "первое-единовременное и,(второе)- разовое".
      Миноритарное большинство шумно ломанулось из зала, ребята покрепче насупились
      и стали поигрывать барсетками и мускулами..

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