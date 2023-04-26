Широков: «В России пиетет перед легионерами, в угоду которым закапывают своих футболистов»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков недоволен, что в России выражают излишнее почтение легионерам.

«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным. Всe иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берeм хорошее с Запада, а только всe говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.

Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хвалeные иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, – например, Вагнер. Халк? А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчeмными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хвалeные иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец – это Дик Адвокат. Лучано Спаллетти тоже знаковый для клуба. Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально», – сказал Широков.