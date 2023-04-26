Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Широков: «В России пиетет перед легионерами, в угоду которым закапывают своих футболистов»

    Широков: «В России пиетет перед легионерами, в угоду которым закапывают своих футболистов»

    Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков недоволен, что в России выражают излишнее почтение легионерам.

    «Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным. Всe иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берeм хорошее с Запада, а только всe говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.

    Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хвалeные иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, – например, Вагнер. Халк? А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчeмными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

    Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хвалeные иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец – это Дик Адвокат. Лучано Спаллетти тоже знаковый для клуба. Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально», – сказал Широков.

    • Функционер в «Сатурне» с этого года.
    • Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит».
    • На счету Широкова 56 матчей за сборную России, 13 голов.

    Новости по теме
    Губерниев: «Сатурн» обрек себя на позор. Широков – нерукопожатная фигура в российском футболе» 1
    Широков раскрыл секрет успеха Дзюбы в «Локомотиве» 7
    Широков назвал главную цель «Сатурна» на ближайшие годы 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +547

      eugen-han 1 час назад

      Крылья в прошлом сезоне всем показали и доказали, что можно и без легионеров играть и выигрывать, но, в отношении команды и клуба развернулся судейский произвол как будто по команде, и сейчас, в нынешнем сезоне, когда всех хороших футболистов разобрали,- это очевидно. Наверное есть лобби, чтобы завозить сюда как можно больше,- это кстати напрямую касается разговоры и постоянные изменения в лимите на лег.-ов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1058

      SLADE2019 3 часа назад

      Несолидный разговор какой-то для специалиста.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 