Широков: «В России пиетет перед легионерами, в угоду которым закапывают своих футболистов»

Крылья в прошлом сезоне всем показали и доказали, что можно и без легионеров играть и выигрывать, но, в отношении команды и клуба развернулся судейский произвол как будто по команде, и сейчас, в нынешнем сезоне, когда всех хороших футболистов разобрали,- это очевидно. Наверное есть лобби, чтобы завозить сюда как можно больше,- это кстати напрямую касается разговоры и постоянные изменения в лимите на лег.-ов.
Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков недоволен, что в России выражают излишнее почтение легионерам.
«Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным. Всe иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берeм хорошее с Запада, а только всe говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают.
Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хвалeные иностранцы. За редким исключением можно назвать легионеров, которые привнесли что-то действительно хорошее в команды, – например, Вагнер. Халк? А сколько при Халке выиграли? За предыдущие четыре года до Халка с «никчeмными русскими» выиграли два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.
Просто достаточно посмотреть по титулам, что сделали хвалeные иностранцы, а что сделали русские. Для «Зенита» знаковый иностранец – это Дик Адвокат. Лучано Спаллетти тоже знаковый для клуба. Я не говорю, что Халк плохой. Да, он много забил и его время было неплохим. Но это было индивидуально», – сказал Широков.
- Функционер в «Сатурне» с этого года.
- Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит».
- На счету Широкова 56 матчей за сборную России, 13 голов.
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