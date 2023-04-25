«Крылья Советов» могут обратиться в правоохранительные органы из-за судейства в игре с «Пари НН»

Скандал, связанный с судейством в матче «Пари НН» – «Крылья Советов», может выйти на новый уровень.

Самарский клуб рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы из-за работы арбитра в игре 24-го тура РПЛ.

Окончательное решение будет принято после консультаций с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, а также руководством РФС и РПЛ.