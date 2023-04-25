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    • «Крылья Советов» могут обратиться в правоохранительные органы из-за судейства в игре с «Пари НН»

    «Крылья Советов» могут обратиться в правоохранительные органы из-за судейства в игре с «Пари НН»

    Скандал, связанный с судейством в матче «Пари НН» – «Крылья Советов», может выйти на новый уровень.

    Самарский клуб рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы из-за работы арбитра в игре 24-го тура РПЛ.

    Окончательное решение будет принято после консультаций с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, а также руководством РФС и РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +545

      eugen-han 27 минут назад

      Если Галимова неотстранят от работы пожизненно, как Матюнина, то есть смысл обращение а правоохранительные органы по экономическим преступлениям и по борьбе с коррупцией, и может статься так, что там не просто Галимов, а группа лиц по сговору.

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      Рейтинг: +1411

      Hoahin 32 минуты назад

      В Спортлото пусть не забудут обратиться

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      Рейтинг: +1195

      Болотоход 32 минуты назад

      Стыдно за газпромовскую мафию! Все только для своей помойки делают.

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