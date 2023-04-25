Федун оценил судейство в матче «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

Трудно что то возразить Федуну. Все спорные эпизоды матча разобраны, ошибок Безбородова не обнаружено.
Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе арбитра в игре 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
- В итоге спартаковцы победили 4:3.
- Игру судил Владислав Безбородов.
– Удача была на нашей стороне. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто.
– Как относитесь к критике судейства в этом матче?
– Сколько людей, столько и мнений. Пусть критикуют, все было чисто.