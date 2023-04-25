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    Федун оценил судейство в матче «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе арбитра в игре 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    – Удача была на нашей стороне. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто.

    – Как относитесь к критике судейства в этом матче?

    – Сколько людей, столько и мнений. Пусть критикуют, все было чисто.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101368

      zigbert 1 час назад

      Трудно что то возразить Федуну. Все спорные эпизоды матча разобраны, ошибок Безбородова не обнаружено.

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      Рейтинг: +432

      saf05 2 часа назад

      От такого судейства блевать тянет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2733

      шахта Заполярная > saf05 1 час назад

      Ты просто беременна, вот тебя и тошнит. Судейство тут не причем.

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      Рейтинг: +3986

      Эном айс 2 часа назад

      Не, ну так васкока оценил-та?)

      4
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      Рейтинг: +410

      АлексМак 2 часа назад

      Судья продажный, пенальти чистейший не назначил, когда Сперцяна в коробочку взяли. Не зря он до этого пропускал игры, дыма без огня не бывает. Прискорбно, что у нас катастрофическая нехватка судей...

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      Рейтинг: +253

      Vitaly1960 > АлексМак 1 час назад

      Поддерживаю!!!

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      Рейтинг: +304

      Мортус 2 часа назад

      Именно подобное судейство, а не фанайди, в первую очередь отбивает желание идти на стадион. Судье шикаладку.

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      Рейтинг: +34132

      VVM1964 > Мортус 1 час назад

      Ну если ты ходишь смотреть на то как судьи убивают Спартак, то конечно !!!

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