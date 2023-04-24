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    • Гол «Краснодара» в ворота «Спартака», возможно, был забит из офсайда

    Гол «Краснодара» в ворота «Спартака», возможно, был забит из офсайда

    «Краснодар» на выезде побеждает «Спартак» со счетом 1:0 в 24-м туре РПЛ.

    Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Джон Кордоба.

    Есть вероятность, что колумбиец отличился, находясь в офсайде.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1138

      qawzsexdr 51 секунду назад

      Значит в ворота Краснодара можно назначать пенальти а в ворота Спартака нельзя, подумаешь несколько игроков откровенно держали игрока Краснодара

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      Рейтинг: +18424

      житель СПб 7 минут назад

      И этот Спартак еще жалуется на судей?

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