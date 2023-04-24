Гол «Краснодара» в ворота «Спартака», возможно, был забит из офсайда

«Краснодар» на выезде побеждает «Спартак» со счетом 1:0 в 24-м туре РПЛ.

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Джон Кордоба.

Есть вероятность, что колумбиец отличился, находясь в офсайде.