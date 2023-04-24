Гол «Краснодара» в ворота «Спартака», возможно, был забит из офсайда

Значит в ворота Краснодара можно назначать пенальти а в ворота Спартака нельзя, подумаешь несколько игроков откровенно держали игрока Краснодара
«Краснодар» на выезде побеждает «Спартак» со счетом 1:0 в 24-м туре РПЛ.
Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Джон Кордоба.
Есть вероятность, что колумбиец отличился, находясь в офсайде.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Судит игру Владислав Безбородов.
- В этом сезоне РПЛ у ассистентов VAR нет виртуальных офсайдных линий и полуавтоматической системы определения офсайда.