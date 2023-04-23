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    • «Судейский беспредел»: Тихонов – о пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Пари НН»

    «Судейский беспредел»: Тихонов – о пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Пари НН»

    Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН»«Крылья Советов» (2:1).

    «Этот судейский беспредел, который творится. И он продолжается. Это вообще ужас. Что будет у нас в конце, если сейчас вот такие ошибки происходят? Что это за пенальти? Я не понимаю», – сказал Тихонов.

    • Матч в после судил Роман Галимов из Улан-Удэ.
    • «Крылья» идут в таблице 12-ми.
    • Нижегородцы отстают на 3 очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.04.2023 23:59
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +3014

      Play 1 час назад

      Ну а кого-то это ещё удивляет, футбола в РПЛ нет уже давно, только скандалы. Не зря же в 2018м убрали букву Ф из аббревиатуры РФПЛ, это больше не Российская футбольная премьер-лига, футбола нет. Сейчас думают над изменением формата на следующий год, идеальный вариант - переименовать в РППЛ (Российская пенальтийская премьер-лига) и не играть матчи вообще, команды будут выходить, пробивать серию пенальти и расходиться.

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