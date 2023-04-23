«Судейский беспредел»: Тихонов – о пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Пари НН»

Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).

«Этот судейский беспредел, который творится. И он продолжается. Это вообще ужас. Что будет у нас в конце, если сейчас вот такие ошибки происходят? Что это за пенальти? Я не понимаю», – сказал Тихонов.