«Судейский беспредел»: Тихонов – о пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Пари НН»

Ну а кого-то это ещё удивляет, футбола в РПЛ нет уже давно, только скандалы. Не зря же в 2018м убрали букву Ф из аббревиатуры РФПЛ, это больше не Российская футбольная премьер-лига, футбола нет. Сейчас думают над изменением формата на следующий год, идеальный вариант - переименовать в РППЛ (Российская пенальтийская премьер-лига) и не играть матчи вообще, команды будут выходить, пробивать серию пенальти и расходиться.
Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).
«Этот судейский беспредел, который творится. И он продолжается. Это вообще ужас. Что будет у нас в конце, если сейчас вот такие ошибки происходят? Что это за пенальти? Я не понимаю», – сказал Тихонов.
- Матч в после судил Роман Галимов из Улан-Удэ.
- «Крылья» идут в таблице 12-ми.
- Нижегородцы отстают на 3 очка.