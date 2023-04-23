«Судьи могут поставить выдуманные пенальти»: Мостовой – о матче «Спартака» с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча московской команды с «Краснодаром».

«Спартак» – фаворит встречи с небольшим преимуществом из-за домашнего поля. После провала с «Акроном» должна быть спортивная злость. «Краснодар» неплохо выглядит, но есть пробелы.

Ожидаю много голов с учетом того, что есть ошибки, плюс судьи могут поставить выдуманные пенальти. Трудно предсказать счет. Сейчас судьи могут перевернуть ход игры», – сказал Мостовой.