Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Судьи могут поставить выдуманные пенальти»: Мостовой – о матче «Спартака» с «Краснодаром»

    «Судьи могут поставить выдуманные пенальти»: Мостовой – о матче «Спартака» с «Краснодаром»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча московской команды с «Краснодаром».

    «Спартак» – фаворит встречи с небольшим преимуществом из-за домашнего поля. После провала с «Акроном» должна быть спортивная злость. «Краснодар» неплохо выглядит, но есть пробелы.

    Ожидаю много голов с учетом того, что есть ошибки, плюс судьи могут поставить выдуманные пенальти. Трудно предсказать счет. Сейчас судьи могут перевернуть ход игры», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса 2
    Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар» 5
    Агент Боржеса рассказал о состоянии игрока, сломавшего лицевую кость в столкновении с Джикией 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2023 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1682276936
    Чистя правда.
    Ответить
    ySS
    1682277904
    Скандал легко прогнозируемый, только кто останется "обиженным" вопрос
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1682301955
    Экстрасенс, предвидец, оракул...
    Ответить
    Argon
    1682329254
    Еще не сыграли, а скандал уже раскручивают)
    Ответить
    ologreds
    1694981232
    numo694493
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+