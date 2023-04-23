«Барселона» и «Атлетико» назвали стартовые составы на матч 30-го тура Примеры.
- Матч на «Камп Ноу» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 17:15 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Барселона: тер Стеген, Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде, де Йонг, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски, Торрес.
Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Молина, де Пауль, Витсель, Лемар, Карраско, Корреа, Гризманн.
Источник: «Бомбардир»